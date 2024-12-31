Защитник Дженоа Раду Дрегушин, вероятнее всего, в ближайшие дни покинет Серию А и продолжит карьеру в АПЛ.

Тоттенхэм согласовал условия личного контракта с 21-летним румынским центральным защитником. Стороны готовы подписать долгосрочный договор. Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

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По данным инсайдера, "шпорам" осталось только договориться с Дженоа. Разница не велика – итальянский клуб стремится получить за Дрегушина 30 миллионов евро. Тоттенхэм готов выложить за одноклубника Руслана Малиновского 25 млн. Переговоры продолжаются.

Напомним, лондонцы вынуждены были выйти на трансферный рынок из-за проблем в центре защиты. Одним из вариантов для Тоттенхэма был украинец Илья Забарный, выступающий за Борнмут.

В сезоне 2023/24 Раду Дрегушин сыграл за Дженоа 21 матч и забил 2 гола – в ворота Вероны и Интера. Его контракт с "грифонами" рассчитан до лета 2027 года.

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