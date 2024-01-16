Регілон належить Тоттенхему, але першу частину сезону провів в оренді у складі Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" відмовилися продовжувати орендну угоду іспанця, і він повернувся до табору "шпор". Однак наставник лондонців Ангелос Постекоглу на нього не розраховує – це означає, що захиснику необхідно шукати новий варіант для продовження своєї кар'єри.

Манчестер Юнайтед відмовився продовжувати оренду зіркового гравця

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Регілон цей варіант знайшов. На гравця вийшов Борнмут, і сторони ведуть переговори. Повідомляється, що обговорення контракту перебуває на фінальній стадії. Згідно з джерелом, якщо угода з Борнмутом зірветься, у співпраці з Серхіо зацікавлені й інші клуби – вони з великим інтересом стежать за перебігом переговорів із "вишнями".

Нагадаємо, що кольори Борнмута захищає український центральний захисник Ілля Забарний.

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