Регилон принадлежит Тоттенхэму, но первую часть сезона провёл в аренде в составе Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" отказались продолжать арендное соглашение испанца, и он вернулся в стан "шпор". Однако наставник лондонцев Ангелос Постекоглу на него не рассчитывает – это значит, что защитнику необходимо искать новый вариант для продолжения своей карьеры.

Манчестер Юнайтед отказался продлевать аренду звёздного игрока

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Регилон этот вариант нашёл. На игрока вышел Борнмут, и стороны ведут переговоры. Сообщается, что обсуждение контракта находится на финальной стадии. Согласно источнику, если сделка с Борнмутом сорвётся, в Серхио заинтересованы другие клубы – они с большим интересом следят за ходом переговоров с "вишнями".

Напомним, что цвета Борнмута защищает украинский центральный защитник Илья Забарный.

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