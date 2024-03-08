Результативність українця привернула увагу багатьох клубів. За інформацією Fichajes.net, Челсі серйозно думає над тим, щоб влітку зробити Жироні пропозицію щодо трансферу Довбика.

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Лондонці переконані, що 26-річний українець зможе усунути їхню давню проблему в центрі нападу. Перехід оцінюють у 45 мільйонів євро, що є прийнятною цифрою для Челсі. Допомогти Довбику з адаптацією на Стемфорд Брідж міг би Михайло Мудрик, який вже понад рік перебуває в команді.

До слова, у нинішньому сезоні нападник збірної України зіграв за Жирону 28 матчів у всіх турнірах. Цього Довбику вистачило, щоб забити 14 голів та віддати 7 результативних передач.

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