В рамках программы дня в 4-м туре АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 4-й тур

Брентфорд – Борнмут – 2:2

Голы: Йенсен, 7, Мбеумо, 90+3 – Соланке, 30, Брукс, 77

Манчестер Сити – Фулхэм – 5:1

Голы: Альварес, 31, Аке, 45+5, Холанд, 58, 70 (пен), 90+5 – Рим, 33

Бернли – Тоттенхэм – 2:5

Голы: Фостер, 4, Браунхилл, 90+4 – Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45+2, Мэддисон, 54

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Забарный снова провёл полный матч. Борнмут гостил в Брентфорде, пропустив уже на 7-й минуте, но забив в ответ дважды с контратак через лонгболы. Первый тайм в целом оставался за "вишнями", однако во втором "шмели" доминировали, дважды попадая в стойку и запоров ряд топ-моментов.

В конце концов, хозяева отыгрались в компенсированное время усилиями Мбеумо – 2:2. Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Вины Забарного ни в одном из голов не было, да и моментов по его вине не возникало. Общая статистика у украинца приличная (особенно в единоборствах), хотя снова не пошли длинные передачи.

Тоттенхэм уничтожил Бёрнли на выезде, хотя пропустил уже на 4-й минуте от Лайла Фостера. В ответ "шпоры" отгрузили аж пять мячей, три из которых провел Сон – это четвёртый хет-трик корейца в Премьер-лиге. Три из них он оформил в выездных матчах.

Ещё по голу провели Ромеро и Мэддисон, причем последний снова отличился с дистанции. Джеймс забил уже 18 голов в АПЛ ударами из-за пределов штрафной. Ни один футболист в Англии со времени его дебюта в элите 2018 году не может похвастаться таким количеством точных лонгшотов.

Также стоит отметить экс-вингера Шахтера – Соломон отдал два ассиста (оба на Сона). В итоге, финальный свисток зафиксировал победу северных лондонцев со счетом 5:2 (в компенсированное время за "бордовых" забил Браунхилл). Бернли начинает сезон с трех поражений подряд.

В параллельном матче Манчестер Сити разгромил Фулхэм (5:1). Холанд оформил хет-трик и отдал голевую передачу – в общем, за 39 матчей в АПЛ он стал причастным к 50 голам. Таким образом, Эрлинг побил рекорд Энди Коула, которому удалось сделать это за 43 матча.

Ещё по голу провели Альварес и Аке. Этим никого не удивить. Более впечатляет статистика поединка на Этихаде – в основное время команды провели по 6 ударов, причем один из них "горожане" нанесли с пенальти (который и реализовал Холанд). Странно.

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