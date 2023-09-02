Віталій Миколенко після поєдинку посеред тижня в Кубку ліги отримав пошкодження і сьогодні залишився в запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Евертон на "Футбол 24", стартував о 14:30. Потужний початок від обох команд, які за стартові 3 тури не взяли жодного очка. Гості були трохи фартовіші. Після кутового Онана скинув у воротарський, а голкіпер перевів ідеально на ногу Дукуре. Іган, Лярусі та Амер дуже непогано пристрілювалися по куткам, але Пікфорд тричі поспіль класно рятував.

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У гостей феєрив новачок. Бету, який прийшов з Удінезе, накручував опонентів самотужки, пробивав, пасував під удар, правильно відкривався. Атака Евертона, що за 270 хвилин не забила жодного м'яча, заграла новими барвами. Однак розвинути успіх не вдалося, а команда Пола Хекінгботома поступово почала нагнітати біля чужих воріт ще більше. І на 33 хвилині свій новачок зробив справу за Шеффілд. Молодіжний чемпіон Європи 2023 Кемерон Арчер, якому так і не знайшлося місця в Астон Віллі, блискуче пробив після подачі Амера з правого краю і скидання Макберні.

Бету з Данджума не використали ще парочку добротних моментів, а на 45+3 стався нещасний випадок. Пікфорд, який настільки багато рятував до того, після дальнього удару Арчера головою перевів у сітку снаряд, який відскочив від стійки. Нехай би так у збірній Англії зіграв Джордан, адже вже 9 вересня збірна України зіграє проти нього у відборі Євро-2024. Після перерви команда Шона Дайча продовжила робити те, що їй вдається найкраще. А саме - безбожно марнувати моменти.

HT: Sheffield United 2-1 Everton



xG: 0.4-1.53

Shots: 6-9

Shots on target: 4-3

Big chances: 0-3

Touches in opp. box: 11-17

Possession: 47%-53%

Fouls: 3-4



Cameron Archer is having a debut to remember. #SHUEVE pic.twitter.com/MB1AJAgeYs — Squawka Live (@Squawka_Live) September 2, 2023

Однак на 55-й "ірискам" вдалося зрівняти. Тричі били гостей по ногах, а зупинити результативну атаку Евертона зі своєї половин на чужу не зуміли. Відзначаємо передасист Бету, який скинув на правий фланг, звідки Паттерсон зрячим пасом вивів Данджума на дальню стійку. Люк Томас, який дебютував після трансферу з Лестера, втратив неймовірну нагоду вивести Шеффілд уперед - Пікфорд парирував удар впритул, в Амера не вийшло добити.

Суддя компенсував 6 хвилин, а вирішальний момент ледь не стався на 90+9. Макберні двічі поспіль розстрілював Пікфорда, а той переводив спочатку в поперечину, а потім стійку. Останній, свій шостий сейв Джордан виконав, уже сидячи. Евертон цілком награв на переконливу перемогу, але у підсумку ледь не програв. Команда Миколенка зміцнює статус колективу, який найбільше недобирає очок, якщо рахувати xG. Обидва клуби розжлилися першим балом. За різницею голів вище стоїть Шеффілд Юнайтед (16 рядок). Натомість Евертон очолює зону вильоту.

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