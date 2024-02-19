Схоже Валенсія визначилась з долею Романа Яремчука – потенційний конкурент не стане на заваді, але є одне "але".

Як повідомляє журналіст "Футбол 24" Володимир Лесько з посиланням на власні джерела в Іспанії, Валенсія готова розглянути можливість чергової оренди чи навіть трансферу Романа Яремчука, якщо Брюгге буде відкритим до переговорів на значно скромніших умовах, аніж 17 млн євро.

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Зараз у клубі вважають, що залишити українця буде складно саме через фінансові апетити бельгійців. Однак, у Валенсії дуже задоволені прогресом Романа і його нинішньою формою.

Влітку "кажани" спробують завершити угоду з Рафою Міром, однак майбутнє Романа не пов'язане з форвардом Севільї. Валенсія вважає їх сумісними і не проти отримати обох.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за іспанців 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Його оренда з Валенсією розрахована до літа 2024-го, а контракт з Брюгге чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро (до слова, бельгійцям Роман обійшовся у 17 мільйонів).

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