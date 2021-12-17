"Який матч для мене на першому місці? У мене все разом. Усі матчі для мене важливі. Я коли дізналася, що мене призначили на матч УПЛ, це було несподівано. За цей тиждень я, мабуть, посивіла. З ранку до вечора про це думала.

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Я не думала про тренерів, про гравців. У мене був матч (Волинь – Чорноморець, який відбувся 3 квітня 2016 року – прим.) – дві команди, про решту я не думала. Колеги помітили, що коли мені дарують червоні квіти, я показую червону картку гравцю, а коли жовті – жовту. Тому вони сміються, що мені перед грою не можна дарувати квіти, бо будуть картки.

Чи виникає симпатія до того, хто дарує квіти? Ні, навіть у підсвідомості. Кварцяний сказав, що на вагон колготок я ще зароблю? Ми зустрічалися з ним, спілкувалися. Думаю, що таке непорозуміння більше не повториться. Швидше за все це емоції. Але гадаю, що так висловлюватися не варто. Він приємна, освічена людина", – поділилась Монзуль у програмі Вацко Live.

Зазначимо, що Катерина стала першою жінкою-рефері на матчах чемпіонату України у 2016 році. Цього року Монзуль посіла четверте місце у рейтингу найкращих арбітринь світу.

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