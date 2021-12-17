"Какой матч для меня на первом месте? У меня все вместе. Все матчи для меня важны. Я когда узнала, что меня назначили на матч УПЛ, это было неожиданно. За эту неделю я, должно быть, поседела. С утра до вечера думала об этом.

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Я не думала о тренерах, об игроках. У меня был матч (Волынь – Черноморец, который состоялся 3 апреля 2016 года – прим.) – две команды, об остальных я не думала. Коллеги заметили, что когда мне дарят красные цветы, я показываю красную карточку игроку, а когда желтые – желтую. Поэтому они смеются, что мне перед игрой нельзя дарить цветы, потому что будут карточки.

Возникает ли симпатия к тому, кто дарит цветы? Нет, даже в подсознании. Кварцяный сказал, что на вагон колготок я еще заработаю? Мы встречались с ним, общались. Думаю, что такое недоразумение больше не повторится. Скорее всего, это эмоции. Но я думаю, что так выражаться не стоит. Он приятный, образованный человек", – поделилась Монзуль в программе Вацко Live.

Отметим, что Екатерина стала первой женщиной-рефери на матчах чемпионата Украины в 2016 году. В этом году Монзуль заняла четвертое место в рейтинге лучших женщин-судей мира.

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