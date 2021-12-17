"Вербіч – проблемний гравець? Для мене ні. Буває багато розмов, але не відчувала агресію з його боку. Є агресивні гравці, а він просто спілкується. Історії про взаємини з Вербічем на футбольному полі? Нічого нема. З посмішкою. Краще нехай про це говорять, ніж про якісь негативні моменти.

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Найпроблемніший гравець в УПЛ? Я утримаюсь від коментарів. Якщо скажу, то буде образа від цих гравців. Але кілька таких є. Гармаш? З ним краще не розпочинати спілкування. Але він дуже змінився зараз, став стриманим. Можливо, керівники вплинули на нього. Він раніше був більш емоційним", – розповіла Монзуль у програмі Вацко Live.

Додамо, що з взаємовідносин Вербіча та Монзуль чимало жартують, оскільки словенець неоднократно досить емоційно реагував на рішення арбітрині, сперечаючись із нею.

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