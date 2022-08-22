"Ми є телевізійними партнерами футбольних клубів (Динамо, Зорі, СК Дніпро-1 та Металіста), маємо з ними довгострокові контракти, що діють, і вже понад 10 років займаємося трансляціями. До нас не може бути жодних претензій, бо нічого не порушуємо. А ось за порушення наших прав реагуватимемо відповідним чином.

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Щодо інформації про контракти з вищезгаданими клубами – це комерційна таємниця, але вони підписувалися у різні роки, бо з клубами ми починали працювати у різний час. Більшість контрактів є 10-річними.

Чи правда, що сума оплати клубам від 1+1 становитиме по 600 тисяч доларів на сезон? Умови співробітництва, зокрема фінансові, є комерційною таємницею. Однак хочу наголосити, що цього сезону ми показуємо матчі абсолютно безкоштовно. Наше основне завдання – щоб у цей складний час якнайбільше вболівальників безкоштовно, без додаткових витрат та складнощів, змогли подивитися матчі.

Тому вони транслюються на безоплатній основі на всіх майданчиках 1+1 media – на загальнонаціональних телеканалах 2+2 та УНІАН, на партнерській ОТТ-платформі Київстар ТБ та на YouTube-каналах – FootballHub та Профутбол Digital. Для того, щоб прихильники футболу з усього світу могли мати можливість дивитися поєдинки та вболівати за улюблені клуби. Весь продакшн матчів забезпечує ресурс 1+1 media", – сказав Щербачов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, раніше медіагрупа "1+1" повідомила, що транслюватиме матчі чотирьох клубів, які бойкотують єдиний телепул, а президент УПЛ Євген Дикий пригрозив санкціями за самоуправство.

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