"Було проведено тендер, в якому взяло учать декілька компаній. В підсумку Прем'єр-лігою до виробництва сигналу залучено компанії "Інженір Сервіс", "Українська майстерня телебачення" та "Софт Груп".

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А щодо нинішньої заяви медіагрупи "1+1", яка готується виготовляти трансляції домашніх матчів Динамо, СК Дніпро-1, Зорі та Металіста... В цьому випадку ми будемо діяти відповідно до нормативно-правових документів УАФ та УПЛ", – сказав Дикий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, переможцем тендеру на трансляцію матчів УПЛ стала Setanta Sports. Раніше 5 клубів відмовились від єдиного телепулу – чотири вищезгадані клуби співпрацюватимуть з "плюсами", а Рух транслюватиме домашні матчі на власному YouTube-каналі.

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