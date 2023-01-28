"Самовіддача – топ. Без претензій. Відчувається важкість у ногах після дворазових тренувань. Хотіли потренувати трохи сегмент високого пресингу із позиційного в активний на чужій половині поля – і це вдавалося.

Камбек Шахтаря у доданий час у відеоогляді матчу з Копером – 2:2

Те, що мав суперник, особливо у першому таймі, коли були три наші обрізки – за таке навіть у товариських матчах на зборах карають. Що ж тоді говорити, якщо це відбудеться у Лізі чемпіонів, чи в Лізі Європи, чи в УПЛ. Реалізація трохи підвела у першому таймі, а в другому трохи втратили той контроль м'яча, що хотіли мати.

Слід попрацювати над фізичними моментами: витримувати єдиноборства, тримати тонус та інтенсивність. Ще маємо час. Зараз працюємо найважче та найбільше, і це, звісно, відчувається – такі результати можуть бути протягом цього періоду зростання навантажень. Попереду два дні поспіль матчі – з Лудогорцем та Марібором, що пройдуть у форматі 60/30. Тобто команда, яка грала 60 хвилин, наступного дня гратиме 30, і навпаки, хто мав 30 хвилин, працюватиме 60 хвилин плюс додаткова робота, щоб було так, ніби вони грали 90 хвилин", – цитує Йовічевіча офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у спарингу з Копером Шахтарю вдалось врятувати нічию лише у доданий час, завдяки розкішному голу Назарини зі штрафного.

Шахтар ефектно вирвав нічию у другому матчі – жахіття захисника, старий герой знову з гольовою дією, дива Трубіна