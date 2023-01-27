Шахтар врятував нічию проти Копера (2:2) у другому для команди Йовічевіча спарингу на зимових зборах у Туреччині. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 27 01 2023

Шахтар – Копер – 2:2

Голи: Петряк, 15, Назарина, 90+2 – Очієнг, 13, Едомвоньї, 64

Нереалізований пенальті: Осуджи, 55

Шахтар програв Аустрії стартовий поєдинок у 2023 році. Суперник українців у сьогоднішній контрольній грі виграв лише 1 з 5 своїх товариських матчів. Зокрема, віце-лідер чемпіонату Словенії поступився Зорі. Уже на старті зустрічі активність Топалова, який вимушено вийшов на позиції лівого захисника, привела до моменту Криськіва – воротар потягнув. Зубков також приклався з меж штрафного після передачі з лівого флангу (цього разу постарався Петряк), але мінімально перекрутив.

Шахтар – Копер: онлайн-трансляція матчу

Бондар привіз момент недбалим пасом на своїй половині. Трубін виручив. Однак минуло кілька хвилин, як Валерій фактично повторив свою помилку, хоча і партнер завозився під тиском у центрі поля. Едомвоньї розігнав швидку контратаку і покотив майже на порожні ворота Очієнгу. Бондаренко відзначився єдиним голом у матчі проти Аустрії (з пенальті), а сьогодні продовжив серію результативних дій красивим асистом на дальню стійку, де Петряк з гострого кута довершив зусилля партнера. Бондар за неповні 20 хвилин утретє дав слабину під високим пресингом. Добре, що Копер не довів атаку до кінця, але "гірники" відверто розгубилися у власному штрафному.

Серія пострілів Зубкова, якому не вистачає то влучності, то сили для того, щоб серйозно навантажити воротаря словенців. Згодом Олександр вирішив уже сам створити момент – Траоре заблокували, а Конопля на добиванні дав вище. Лассіна змістився у глибину і розігнав атаку через Бондаренка. Завершував Зубков, якого а-ля Мудрика раніше найчастіше шукають партнери. Сашко прибрав на замасі захисника, але не влучив. Непогано пресингує Копер поблизу воріт донецького клубу. Бондаренко також відчуває проблеми під тиском, коли словенці встигають щільно накривати.

Зубков привозить момент, бездумно вибиваючи в центр. Знову Трубін реагує. Більшості своїх моментів Копер завдячує привозам гравців Шахтаря під пресингом. Голкіпер "гірників" також помиляється при спробі розіграти від своїх воріт. Пожежа за пожежею. Напрочуд повчальний і корисний спаринг для команди Йовічевіча виходить. Після перерви Копер вийшов уперед, ще й не забивши перед тим пенальті – Трубін потягнув і першу спробу, і добивання. Знову провал на правому фланзі, яким скористався Едомвоньї. Цього разу, щоправда, нігерієць, забивав сам. Робив усе набагато швидше, ніж реагували захисники.

Шахтар традиційно активно грав попереду, але без Зубкова, Траоре, Богдаренка і Петряка діяв невибагливо, надто довго готуючи моменти та переважно стріляючи здалеку. Зрівняти зумів лише в компенсований час. Назарина елегантно перекинув стінку зі штрафного і прошив голкіпера. Свою наступну зустріч команда Йовічевіча проведе у вівторок, 31 січня, проти болгарського Лудогорця.