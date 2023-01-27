Товариський матч

Шахтар (Україна) – Копер (Словенія) – 2:2

Голи: Петряк, 15, Назарина, 90+2 – Очієнг, 13, Едомвоньї, 64

Нереалізований пенальті: Осуджи, 55 (Копер)

Шахтар ефектно вирвав нічию у другому матчі – жахіття захисника, старий герой знову з гольовою дією, дива Трубіна

Криськів міг виводити Шахтар вперед вже на перших хвилинах – удар з розвороту потягнув кіпер. За трохи Зубков закручував у дальній кут – трохи неточно. Словенці огризнулись голом: Едомвоньї протягнув м'яч лівим флангом і прострілив у центр штрафного – Очієнг замкнув у порожні ворота. Петряк вже за 2 хвилини головою результативно замкнув навіс Бондаренка. До кінця тайму команди обмінялись декількома моментами, але пішли на перерву за рахунку 1:1.

Після відпочинку арбітр призначив пенальті у ворота Шахтаря (м'яч влучив у руку Козіку). Трубін зумів відбити удар з позначки і зреагувати на добивання. На 60-й хвилині замість нього вийшов Пятов і майже одразу пропустив – Едомвоньї пробив у правий кут воріт. Врятуватись "гірники" змогли лише у доданий час – Назарина зі штрафного перекинув м'яч через стінку, без шансів для голкіпера.

Наступний спаринг Шахтар проведе у вівторок, 31 січня, проти болгарського Лудогорця.

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