Знаменитий екс-захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер дав свою оцінку першій грі Олександра Зінченка у складі Арсенала в АПЛ.

"Дуже цікаво спостерігати за Зінченком. Він займає ті самі позиції на полі, як це було і в Манчестер Сіті, а в деяких випадках грає дуже високо та широко. У його грі за Арсенал є чудовий мікс", – зазначив Каррагер в ефірі Sky Sports.

Асист Зінченка у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:2

Українець вже встиг успішно дебютувати за "канонірів" у англійській Прем'єр-лізі, асистувавши Мартінеллі у грі з Крістал Пелас.

Нагадаємо, Арсенал віддав за гравця Ман Сіті 35 мільйонів євро. Зінченко став другим українцем в історії "канонірів" після Олега Лужного.

Арсенал здобув перемогу над Крістал Пелас – Зінченко виконав асист, круто зіграв у атаці, але розкрив проблеми в захисті