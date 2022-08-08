"Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он занимает те же позиции на поле, как это было и в Манчестер Сити, а в некоторых случаях играет очень высоко и широко. В его игре за Арсенал есть отличный микс", – отметил Каррагер в эфире Sky Sports.

Ассист Зинченко в видеообзоре матча Кристал Пэлас – Арсенал – 0:2

Украинец уже успел успешно дебютировать за "канониров" в английской Премьер-лиге, ассистировав Мартинелли в игре с Кристал Пэлас.

Напомним, Арсенал отдал за игрока Ман Сити 35 миллионов евро. Зинченко стал вторым украинцем в истории "канониров" после Олега Лужного.

Арсенал одержал победу над Кристал Пелас – Зинченко исполнил ассист, круто сыграл в атаке, но раскрыл проблемы в защите