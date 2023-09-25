"Так, я був доларовим мільйонером. У якій команді мав найбільшу зарплату? Скрізь однаково: у Локомотиві, Динамо та Анжи.

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У Локомотиві трохи більше, були бонуси за ігри. В Динамо я мав конкретну зарплату. Якби ми з Анжи не вилетіли, то в мене була б вдвічі більша зарплата. 100 тисяч євро я отримував. Плюс були гарні преміальні. За дві гри із Валенсією була премія 45 000 доларів.

Гроші витрачав на казино та речі. Не відмовляв собі взагалі ні в чому. Їздив у дорогі ресторани. Ніколи не рахував гроші. Шмоточником був, капець. І в мене була хвороба – в автомати грав. Було, що за ніч 110 тисяч доларів програв.

Міг інвестувати у бізнес, але розумів, що ці гроші пропадуть. У мене були великі квартири, одну з яких колишня дружина просто просрала. Усі квартири у мене були по мільйону доларів. Машин у мене було 5 чи 6", – розповів Алієв в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Больбот.

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