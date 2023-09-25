"Да, я был долларовым миллионером. В какой команде имел самую большую зарплату? Везде одинаково: в Локомотиве, Динамо и Анжи.

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В Локомотиве немного больше, были бонусы за игры. В Динамо я имел конкретную зарплату. Если бы мы с Анжи не вылетели, то у меня была бы вдвое больше зарплата. 100 тысяч евро я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с Валенсией была премия 45 000 долларов.

Деньги тратил на казино и вещи. Не отказывал себе вообще ни в чем. Ездил в дорогие рестораны. Никогда не считал деньги. Шмоточником был, капец. И у меня была болезнь – в автоматы играл. Было, что за ночь 110 тысяч долларов проиграл.

Мог инвестировать в бизнес, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, одну из которых бывшая жена просто просрала. Все квартиры у меня были по миллиону долларов. Машин у меня было 5 или 6", – рассказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксении Больбот.

Напомним, на протяжении карьеры Александр постоянно попадал в скандалы, однако после начала полномасштабного вторжения россиян резко осудил своих бывших соотечественников и присоединился к ВСУ.

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