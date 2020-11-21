"Повноцінно готувалися до гри. До вечора дня, коли повинен був відбутися матч, ми нічого не знали. Коли вже УАФ написала, що матч буде перенесено і не відбудеться, розуміли, що будуть ухвалюватись якісь рішення щодо зустрічі.

У збірній України шоковані діями винуватця скасованого матчу – раніше він дозволив зіграти командам із хворими у складі

Всі перебували в номерах, за нами пильно стежили, спостерігали, щоб всі виконували карантинні норми. Думаю, все повинно вирішуватися на полі. Це єдиний найправильніший шлях. Думаю, все буде вирішувати УЄФА, це у нас вищий суд. Думаю, їм вирішувати, яким буде підсумок", – поділився Бондар у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

Швейцарія – Україна: чому матч скасовано остаточно – варіанти, які тепер чекають на команду Шевченка