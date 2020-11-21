"Полноценно готовились к игре. К вечеру дня, когда должен был состояться матч, мы ничего не знали. Когда УАФ написала, что матч будет перенесен и не состоится, понимали, что будут приниматься какие-то решения о встрече.

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Все находились в номерах, за нами пристально следили, наблюдали, чтобы все выполняли карантинные нормы. Думаю, все должно решаться на поле. Это единственный правильный путь. Думаю, все будет решать УЕФА, это у нас высший суд. Думаю, им решать, каким будет итог", – поделился Бондарь в комментарии Футбольному формату.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

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