Прес-аташе збірної України Олександр Гливинський відзначив непослідовність у рішеннях головного лікаря кантона Люцерн, через якого матч Ліги націй проти Швейцарії був скасований.

"Мені розповідали журналісти, що в Швейцарії немає такого страшного локдауну, як можна було б собі уявити, судячи з рішення санітарного лікаря. Люди ходять по вулицях без масок, рідко хто на вулиці в масці. Тільки в торговельних центрах або супермаркетах всі в масках, як і у нас. Працюють ресторани і кафе.

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Жорсткої пандемії, як можна було собі уявити за рішенням лікаря, немає. Цей же лікар дозволив спочатку місяця грати Цюріху з Люцерном, незважаючи на те, що в обох командах були інфіковані люди. Це наштовхує на думки про вибірковість цього пана.

Виявилося, що він є футбольним фаном. Здається, УЄФА варто було б звернути увагу на цей рахунок", – поділився Гливинський під час прямого ефіру в Instagram.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

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