Форвард Динамо Артем Бєсєдін виступатиме за Омонію, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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26-річний нападник перейшов у клуб із Нікосії на правах оренди й виступатиме за нього до кінця сезону. Раніше ЗМІ сватали футболіста в кіпрський АЕЛ і клуб з нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до кінця 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

До слова, за Омонію вже виступає один українець – Роман Безус, який приєднався до кіпрської команди у серпні 2022 року.

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