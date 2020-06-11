"За крісло не тримаюсь": президент ПФЛ Макаров прокоментував можливість своєї відставки

Президент ПФЛ Сергій Макаров поділився думками щодо рішення клубів ПФЛ відновити Першу лігу.

"Ситуація постійно змінювалася – і вчора, і вночі, і сьогодні вранці. Була нова інформація, постійно спілкувалися клуби. Станом на ранок було відчуття, що більшість буде "за".

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Що переконало тих, хто сумнівався? Прості тези. Ми – футбольні клуби. Є проблеми. Ми не заперечуємо коронавірус, але все ж бажання грати і з'ясувати, хто сильніший, переважило. Багато хто говорить, що сезон у Першій лізі фантастичний, адже така щільність у таблиці. Не можна це втрачати, не можна втрачати інтригу. Є стурбованість клубів, є ситуація з вірусом, яка різна у різних областях. Але було видно бажання клубів подолати труднощі і вийти на поле.

Щодо неявок на матч і зняття з чемпіонату... Якщо хтось захворів в команді – це окрема історія. Якщо Карпати пішли на карантин, то УПЛ не вважає це неявкою. Неявка – це коли команда без поважних причин не приїхала на матч, не вийшла грати. Тоді діє регламент: дві неявки – зняття з чемпіонату.

Питання щодо моєї відставки піднімалось і сьогодні. Говорили про недовіру, збирали підписи. Я за крісло не тримаюся, але ми повинні були виконати завдання і вирішити питання. А пізніше буде чергова конференція, де я надам свій звіт, де клуби зможуть дати мені оцінку. Якщо більшість проголосує за мою відставку, то я встану і піду.

Початок наступного чемпіонату у Першій та Другій лігах буде у вересні. Є проект календаря. У нас є більше можливостей, адже це УПЛ через Євро повинна закінчувати раніше, а ми можемо продовжувати. Зможемо закінчити пізніше, грати в травні, червні. Навіть виходячи з календаря в 18 клубів, ми вкладаємося", – сказав Макаров у коментарі виданню Sport.ua.

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