"За кресло не держусь": президент ПФЛ Макаров прокомментировал возможность своей отставки

Президент ПФЛ Сергей Макаров поделился мыслями относительно решения клубов ПФЛ возобновить Первую лигу.

"Ситуация постоянно менялась – и вчера, и ночью, и утром. Была новая информация, постоянно общались клубы. По состоянию на утро было ощущение, что большинство будет "за".

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Что убедило сомневающихся? Простые тезисы. Мы – футбольные клубы. Есть проблемы. Мы не отрицаем коронавирус, но все же желание играть и выяснить, кто сильнее, перевесило. Многие говорят, что сезон в Первой лиге фантастический, ведь такая плотность в таблице. Нельзя это терять, нельзя терять интригу. Есть обеспокоенность клубов, ситуация с вирусом, которая разная в разных областях. Но было видно желание клубов преодолеть трудности и выйти на поле.

Относительно неявок на матч и снятия с чемпионата... Если кто-то заболел в команде – это отдельная история. Если Карпаты ушли на карантин, то УПЛ не считает это неявкой. Неявка – это когда команда без уважительных причин не приехала на матч, не вышла играть. Тогда действует регламент: две неявки – снятие с чемпионата.

Вопрос о моей отставке поднимался и сегодня. Говорили о недоверии, собирали подписи. Я за кресло не держусь, но мы должны были выполнить задание и решить вопрос. А потом будет очередная конференция, где я предоставлю свой отчет, где клубы смогут дать мне оценку. Если большинство проголосует за мою отставку, то я встану и уйду.

Начало следующего чемпионата в Первой и Второй лигах будет в сентябре. Есть проект календаря. У нас есть больше возможностей, ведь это УПЛ из-за Евро должна заканчивать раньше, а мы можем продолжать. Сможем закончить позже, играть в мае, июне. Даже исходя из календаря в 18 клубов, мы укладываемся", – сказал Макаров в комментарии изданию Sport.ua.

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