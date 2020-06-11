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Павелко: Догравання Першої ліги пройде у швидкому темпі

18:54 161 Читать на русском
Павелко: Догравання Першої ліги пройде у швидкому темпі
Андрій Павелко / Фото з відкритих джерел

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився думками щодо рішення, прийнятого на конференції клубів ПФЛ.

"Важке рішення. Протягом 10 днів дві протилежні думки розділили клуби Першої ліги. На Виконкомі УАФ прийняли рішення об'єднати клуби Першої ліги. Я вдячний Сергію Макарову, який у короткі терміни виконав завдання Виконкому. Вдячний всім клубам, які приїхали на зустріч.

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Упевнений, що після кількох виступів всі зрозуміли, що позиція УАФ – відновити чемпіонат відповідно до регламенту. Нам важливо дограти сезон. На жаль, у Другій лізі клуби прийняли рішення завершити сезон.

Рестарт чемпіонату – 24-го червня. Але ми всі розуміємо, що ситуація може змінюватися. Це показують приклади з Карпатами і з погіршенням ситуації з коронавірусом. Всі розуміють, що догравання буде у швидкому темпі. Хочемо, щоб спортивний принцип взяв гору", – сказав Павелко у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, сьогодні, під час зустрічі представників клубів ПФЛ було прийнято два рішення: Перша ліга відновлює сезон 2019/20, а Друга ліга припиняє поточний чемпіонат.

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Перша ліга коронавірус УАФ Андрій Павелко Друга ліга ПФЛ Сергій Макаров Карпати Карпати
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