"За кожну команду дають 3 очки, тому ми готуємося як зазвичай. Всі розуміють, що гра буде цікавою, ми до неї готувалися 2 тижні, гравці в гарних кондиціях.

На матчі Динамо працюватиме система VAR – призначення арбітрів на 5-й тур УПЛ

На полі ми намагатимемося викластися на всі сто відсотків, отримати той результат, на який чекають всі харківські вболівальники.

У мене є певні емоції, бо я провів добрий відрізок кар'єри в Шахтарі, грав у Лізі чемпіонів. Тому мені дуже цікаво зустрітися зараз з цим суперником. Прикладу максимум зусиль, щоб команда позитивно закінчила гру.

В Шахтар прийшов новий тренерський склад, у них змінився малюнок гри, молоді та перспективні футболісти, які грають за збірні. Це буде для нас невеличка перевірка – перевірити сили на команді, яка бере участь у матчах Ліги чемпіонів", – сказав Рибка у коментарі прес-службі Металіста.

Нагадаємо, дуель між харківською та донецькою командами відбудеться вже сьогодні, 1 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

Битва амбіцій: анонс матчу Металіст – Шахтар