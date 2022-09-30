На матчі Динамо працюватиме система VAR – призначення арбітрів на 5-й тур УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на прийдешніх матчах еліти.
Матчі 5-го туру розтягнуться на 3 дні, а система VAR буде працювати лише на матчі між Минаєм та Динамо, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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30 вересня
13:00 – Верес – Рух – Солов'ян О. М. (Київ).
17:00 – Металіст 1925 – Колос – Іванов Ю. В. (Донецька обл.).
1 жовтня
13:00 – Інгулець – Ворскла – Новохатній В. В. (Київ).
15:00 – Львів – СК Дніпро-1 – Шурман Д. Л. (Київська обл.).
17:00 – Металіст – Шахтар – Пасхал І. Ю. (Херсон).
2 жовтня
13:00 – Минай – Динамо – Шандор О. А. (Львів). Арбітр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).
15:00 – Чорноморець – Олександрія – Блавацький Р. А. (Львів).
17:00 – Зоря – Кривбас – Балакін М. О. (Київська обл.).