"За каждую команду дают 3 очка, поэтому мы готовимся как обычно. Все понимают, что игра будет интересной, мы к ней готовились 2 недели, игроки в хороших кондициях.

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На поле мы постараемся выложиться на все сто процентов, получить тот результат, которого ждут все харьковские болельщики.

У меня есть определенные эмоции, потому что я провел хороший отрезок карьеры в Шахтере, играл в Лиге чемпионов. Поэтому мне очень интересно встретиться сейчас с этим соперником. Приложу максимум усилий, чтобы команда положительно закончила игру.

В Шахтер пришел новый тренерский состав, у них изменился рисунок игры, молодые и перспективные футболисты, играющие за сборные. Это будет для нас небольшая проверка – проверить силы на команде, участвующей в матчах Лиги чемпионов", – сказал Рыбка в комментарии пресс-службе Металлиста.

Напомним, дуэль между харьковской и донецкой командами состоится уже сегодня, 1 октября. Начало встречи в 17:00.

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