Поточна форма

Очевидно, що в будь-якому матчі УПЛ донецький Шахтар вважатимуть фаворитом та вимагатимуть впевнених перемог. Схоже на те, що навіть у дербі з Динамо очікування будуть аналогічними, надто кризовими виглядають кияни.

Звісно, рівень команд у чемпіонаті вирівнявся, а прощання Шахтаря із зірковими легіонерами далося взнаки. Втім, це в жодному разі не може стати виправданням для невдалих результатів, адже у "гірників" у будь-якій ситуації мета єдина – перемога у чемпіонаті.

Parimatch Ukraine вважає Шахтар незаперечним фаворитом та оцінює його перемогу коефіцієнтом 1,33. Нічия помножить ставку на 5,10, а у разі тріумфу Металіста сума ризику збільшиться у 9,10 разів.

Ігорю Йовічевічу вдалося дуже швидко не лише створити класний боєздатний колектив, а й поставити йому свою гру та почати давати результат. Нульова пробуксовка у першому турі з Металістом 1925 виглядає неприємною випадковістю, що довели подальші перемоги та успіх в ЛЧ. Команда ще перебуває на стадії перебудови, але бажання тріумфувати у чемпіонаті та можливості здійснити задумане очевидні.

Що стосується Металіста, то старт команди в чемпіонаті можна оцінити позитивно. Перемоги над Рухом та Олександрією, нічия з Інгульцем та мінімальна поразка Колосу дозволяють прогнозувати, що харків'яни можуть і будуть боротися за зону єврокубків. Шахтар – ще одне випробування лідером для команди Ратія, яке та спробує пройти на "відмінно".

Історія протистоянь

Востаннє команди зустрічалися ще у далекому 2016 році (перемога "гірників" 8:1). Статистика зустрічей у цьому дуеті повністю на боці Шахтаря: в останніх 10 матчах Металіст не перемагав жодного разу, а внічию матч закінчувався тричі. У харків'ян є історичний шанс переламати хід подій та внести корективи у цю не дуже яскраву для себе історію.

Кадрова ситуація

До Львова Шахтар прибув окремими групами: команда прилетіла з Польщі у середу, а збірники повернулися у табір команди в четвер.

Дискваліфікованих у складі команди немає, але варто очікувати на деяку ротацію у складі. 5 жовтня Шахтар зіграє проти мадридського Реала у Лізі чемпіонів, і навряд чи Ігор Йовічевіч витискатиме останні соки зі своїх підопічних у матчі внутрішньої першості.

Металісту не зможе допомогти дискваліфікований Каплієнко. А от дебютувати може вихованець "гірників", опорник Ігор Чайковський, який нещодавно приєднався до харків'ян.

Parimatch Ukraine докладає зусиль, щоби футбол в нашій країні рухався вперед навіть у таких важких умовах. Компанія продовжує підтримку клубів УПЛ й планує з Шахтарем, Дніпром-1, Чорноморцем та Львовом реалізацію важливих проектів.



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Орієнтовні склади

Металіст: Рибка – Клименчук, Мизюк, Порох, Шопін – Ралюченко, Демченко, Танковський, Картушов, Книш, Прядун.

Шахтар: Трубін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко, Джурасек, Очеретько, Петряк – Сікан.

Арбітри

Головним арбітром матчу буде Ігор Пасхал. На бровках йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Корнійко. Роль четвертого арбітра випала Олександру Дердо, за роботою суддів спостерігатиме Сергій Задиран.