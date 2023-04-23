Наставник "біло-синіх" Мірча Луческу змушений піти на лікарняний, а заміняти його на чолі головної команди було довірено Олександру Шовковському.

"Колишньому вічному № 1 Динамо дано шанс показати себе у справі. За аналогією з Ребровим у 2014-му.

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Матчі, що залишились, стануть тим самим лакмусом. Вдасться – ОК. Не вдасться... Давайте відверто: цього сезону вище 4-го місця команда навряд чи підніметься. Головне, не впасти нижче.

Наступний сезон проходитиме під знаком total team rebuild (повне оновлення команди, – прим.). І для цієї перебудови потрібен хірург. Із солідним бекграундом і харизмою. З умінням "різати по живому" і імплантувати нові мікротканини в тіло цього пацієнта, що слабшає. Надія ще присутня. Але процес одужання швидким не буде.

А що стосується Шовковського – хочеться, щоб у нього виходило. І вийшло", – повідомив Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, після відходу з Динамо Олега Блохіна (16 квітня 2014 року) виконувачем обов'язків головного тренера став його асистент Сергій Ребров. Повноцінним наставником його було призначено 18 травня.

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