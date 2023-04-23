Наставник "бело-синих" Мирча Луческу вынужден уйти на больничный, а заменять его было доверено Александру Шовковскому.

"Бывшему вечному № 1 Динамо дан шанс показать себя в деле. По аналогии с Ребровым в 2014-м.

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Оставшиеся матчи станут тем самым лакмусом. Удастся – ОК. Не удастся... Давайте откровенно: в этом сезоне выше 4-го места команда вряд ли поднимется. Главное, не упасть ниже.

Следующий сезон будет проходить под знаком total team rebuild (полное обновление команды, – прим.). И для этой перестройки нужен хирург. С солидным бэкграундом и харизмой. С умением "резать по живому" и имплантировать новые микроткани в тело этого слабеющего пациента. Надежда еще присутствует. Но процесс выздоровления быстрым не будет.

А что касается Шовковского – хочется, чтобы у него получалось. И получилось", – сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Напомним, после ухода из Динамо Олега Блохина (16 апреля 2014 года) исполняющим обязанности главного тренера стал его ассистент Сергей Ребров. Полноценным наставником он был назначен 18 мая.

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