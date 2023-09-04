Ауреліо Де Лаурентіс виявився одним з небагатьох, хто цього літа жорстко відхилив "велику атаку" саудівських клубів.

Осімхен і Де Лаурентіс / AFP

Аль-Хіляль зробив дуже щедру пропозицію Наполі щодо нападника Віктора Осімхена. Втім, бос партенопейців у відповідь надіслав листа зі знущаннями.

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"За вашу пропозицію у розмірі 200 млн євро можете купити лише одну ногу Осімхена. Якщо наступного літа зможете запропонувати 500 млн, то, можливо, ми розглянемо цей варіант. Підкреслюю: МОЖЛИВО", – TMW наводить уривок з листа Де Лаурентіса.

Нагадаємо, 3 роки тому Наполі придбав Осімхена у Лілля за 75 млн євро. Нігерієць виправдовує довіру вже й у новому сезоні – 3 голи за 3 тури Серії А.

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