Чемпіонат Саудівської Аравії, 5-й тур

Аль-Іттіфак – Дамак – 3:1

Голи: Дембеле, 13, 23, Аль-Шамрані, 68 – Н'Куду, 7 (пен)

Аль-Фатех – Аль-Ахлі – 5:1

Голи: Аль-Бурайкан, 21 (пен), Селларраян, 59, Батна, 90+1, 90+4, Бендебка, 90+14 (пен) – Вейга, 6

Вилучення: Деміраль (90+13)

Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5

Голи: Бадамосі, 47 – Харіб, 33, Аль-Хайбарі, 45+8, Отавіо, 57, Роналду, 68, Мане, 78

Аль-Іттіфак пропустив першим у поєдинку проти Дамака. Але дует Хендерсон-Дембеле ще до перерви вивів команду Джеррарда вперед. Джордан двічі асистував, а Мусса оформив дубль. У другому таймі Аль-Іттіфак забив ще раз і святкував перемогу.

Бензема і Ко зазнали болючої поразки, маючи перевагу у два м'ячі – втікач з АПЛ оформив хет-трик

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DOUBLÉ DE MOUSSA DEMBELE qui marque un sacré but.



Al-Ettifaq 2-1 Damac



pic.twitter.com/PVHJbNwrC9 — SPL (@ActuSPL) September 2, 2023

Габрі Вейга дебютував за Аль-Ахлі. Саме у боротьбі з іспанцем Аль-Хассан зрізав м'яч у власні ворота після подачі Мареза зі штрафного (хоча Аль-Ахлі автором гола вказав Вейгу). Аль-Фатех відповів реалізованим пенальті, а по перерві шокував лідера чемпіонату, який виграв усі попередні матчі. Аль-Ахлі отримав у свої ворота ще 4 голи та догравав у меншості – здали нерви у Деміраля. 5:1 – Аль-Фатех створив сенсацію.

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GOALLLLL DE GABRI VEIGAAAA premier match premie but



Al Fateh 0-1 Al Ahli



pic.twitter.com/Iqk01t97PS — SPL (@ActuSPL) September 2, 2023

Аль-Наср у першому таймі забив три голи у ворота Аль-Хазема. Зарахували тільки два – Харіб скористався асистом Роналду (240-й гольовий пас), а Аль-Хайбарі потужним ударом завершив розіграш кутового. На старті другого тайму божевільний удар Бадамосі досяг мети – м'яч влетів у дев'ятку воріт Аль-Насра. Перед тим був шанс у Роналду, але Кріштіану не влучив у порожній кут.

Щоправда, CR7 виправився, віддавши другий асист у матчі. Класну комбінацію завершив Отавіо. А згодом португалець нарешті забив і сам – 850-й гол у кар'єрі Роналду. Крапку в матчі поставив Мане – 5:1.

️️️



GOOAALLL de CRISTIANO RONALDO à son tour !!!!



Al Nassr 4 - 1 Al Hazem 85eme







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pic.twitter.com/zDBPi9eWNV — SPL (@ActuSPL) September 2, 2023