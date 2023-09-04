Аурелио Де Лаурентис оказался одним из немногих, кто этим летом жестко отклонил "большую атаку" саудовских клубов.

Аль-Хиляль сделал очень щедрое предложение Наполи по нападающему Виктору Осимхену. Впрочем, босс партенопейцев в ответ направил письмо с издевательствами.

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"За ваше предложение в размере 200 млн евро можете купить только одну ногу Осимхена. Если следующим летом сможете предложить 500 млн, то, возможно, мы рассмотрим этот вариант. Подчеркиваю: ВОЗМОЖНО", – TMW приводит отрывок из письма Де Лаурентиса.

Напомним, 3 года назад Наполи приобрел Осимхена у Лилля за 75 млн евро. Нигериец оправдывает доверие уже и в новом сезоне – 3 гола за 3 тура Серии А.

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