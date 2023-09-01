Мерсисайдці не готові відпустити лідера команди на Близький Схід ні за які гроші.

Ліверпуль отримав усну пропозицію з Саудівської Аравії щодо Салаха. Аль-Іттіхад готовий викласти 100 мільйонів фунтів і великі бонуси. Як додає Sky Sports, бонуси могли сягнути 50 млн.

Мерсисайдці миттєво відхилили пропозицію, навіть не розглядаючи її детально, запевняє The Athletic. Рішення від Ліверпуля прийняв директор Майк Гордон, якому озвучили цифри під час приватної розмови.

Ліверпуль не переконав Салаха залишитися в Англії – переїзд в Саудівську Аравію наближається

Ліверпуль тримається чіткої позиції, що Салах не продається, але саудити ще сподіваються переконати клуб і гравця. Клопп сьогодні категорично повторив, що єгиптянин залишиться в АПЛ.

Салах рік тому продовжив свою угоду з Ліверпулем. Його контракт чинний до 2025 року. За мерсисайдців 31-річний вінгер зіграв у 308 матчах, в яких забив 187 голів та віддав 81 асист. Разом з Ліверпулем він здобував титул чемпіона Англії та вигравав Лігу чемпіонів.