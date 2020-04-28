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"З віком футболіст повинен набиратися розуму та, на жаль, це не про нього": Чижевський – про поведінку Хачеріді

28 квітня 08:00 612 Читать на русском
"З віком футболіст повинен набиратися розуму та, на жаль, це не про нього": Чижевський – про поведінку Хачеріді
Олександр Чижевський / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський прокоментував дискваліфікацію Євгена Хачеріді.

"З віком футболіст повинен набиратися розуму. На жаль, це не про Хачеріді. Поведінка Євгена дуже шкодить йому, адже тепер він буде змушений відпочити від футболу.

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Прикро і брестському Динамо, яке через дискваліфікацію втратила центрального захисника. На жаль, Хачеріді багато разів робив безглузді вчинки. З такими хлопцями панькатися не варто. Його треба карати великим штрафом або виганяти з команди, бо у відповідальний момент він знову може підвести колектив і тренера. Наставник втрачає контроль над грою, маючи у своєму складі такого ненадійного гравця", – цитує Чижевського видання "Експрес".

Нагадаємо, у матчі 5-го туру чемпіонаті Білорусі проти Вітебська українець на 85-й хвилині вдарив у власному штрафному майданчику суперника, заробив вилучення і "привіз" своїй команді пенальті. Як наслідок, Динамо поступилось 0:1. Вже у підтрибунному приміщенні Євген вирішив з'ясувати стосунки з головним арбітром матчу. Все це викликало шквал обурення і з'явились чутки про розрив контракту з футболістом. Згодом керівництво брестського клубу оголосило, що Хачеріді залишається гравцем команди, а сам захисник вибачився перед суперником та арбітром. В результаті, за свої дії 32-річний гравець отримав дискваліфікацію на 5 матчів та штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень).

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Світ Українці за кордоном Легіонерський хліб Динамо Брест Динамо Брест Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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