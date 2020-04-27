"Не будь, як Хачеріді": Ващук розповів, як навчають молодих футболістів

Колишній захисник "біло-синіх" Владислав Ващук поділився думками щодо скандальної поведінки українського легіонера брестського Динамо Євгена Хачеріді.

"Вчинок Хачеріді не можна виправдати. Він підвів усю команду. Євген набув поганої слави. У нашому футболі навіть кажуть: "Не будь, як Хачеріді. Тримай себе в руках". Саме так часто повчають тренери молодих футболістів", – сказав Ващук в інтерв'ю виданню "Експрес".

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Нагадаємо, у матчі 5-го туру чемпіонаті Білорусі проти Вітебська українець на 85-й хвилині вдарив у власному штрафному майданчику суперника, заробив вилучення і "привіз" своїй команді пенальті. Як наслідок, Динамо поступилось 0:1. Вже у підтрибунному приміщенні Євген вирішив з'ясувати стосунки з головним арбітром матчу. Все це викликало шквал обурення і з'явились чутки про розрив контракту з футболістом. Згодом керівництво брестського клубу оголосило, що Хачеріді залишається гравцем команди, а сам захисник вибачився перед суперником та арбітром. В результаті, за свої дії 32-річний гравець отримав дискваліфікацію на 5 матчів та штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень).

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