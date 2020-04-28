"С возрастом футболист должен набираться ума но, к сожалению, это не про него": Чижевский – о поведении Хачериди

Главный тренер агробизнеса Александр Чижевский прокомментировал дисквалификацию Евгения Хачериди.

"С возрастом футболист должен набираться ума. К сожалению, это не про Хачериди. Поведение Евгения очень вредит ему, ведь теперь он будет вынужден отдохнуть от футбола.

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Обидно и брестскому Динамо, которое из-за дисквалификации потеряло центрального защитника. К сожалению, Хачериди много раз делал нелепые поступки. С такими ребятами церемониться не стоит. Его надо наказывать большим штрафом или выгонять из команды, потому что в ответственный момент он вновь может подвести коллектив и тренера. Наставник теряет контроль над игрой, имея в своем составе такого ненадежного игрока", – цитирует Чижевского издание "Экспресс".

Напомним, в матче 5-го тура чемпионате Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. Все это вызвало бурю возмущений и появились слухи о разрыве контракта с футболистом. Впоследствии руководство брестского клуба объявило, что Хачериди остается игроком команды, а сам защитник извинился перед соперником и арбитром. В результате, за свои действия 32-летний игрок получил дисквалификацию на 5 матчей и штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен).

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