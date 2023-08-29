Нещодавно 39-річний Кополовець став помічником депутата Закарпатської обласної ради Андрія Шекети. Він працюватиме безоплатно, адже законодавство України не передбачає оплати праці за виконання таких обов'язків.

Кополовець подався у політику і став помічником депутата

"Як став помічником депутата? Все дуже просто. Ми знали один одного давно, одного разу були разом на Сході України з волонтерською місією – ганяли туди машини. Андрій постійно організовує спортивні заходи і казав, що йому потрібні консультації. Ми розговорились і він попросив мене навідувати деякі його заходи. Я погодився. Це було десь три-чотири місяці тому.

Нещодавно ми зустрілись в Ужгороді, випили кави і він каже: "Я хочу, щоб була уже конкретика", та запропонував мені офіційно стати його помічником. Я погодився. Буду працювати на добровільних засадах. У мене немає політичних амбіцій! Так і напишіть. Поки що…

Я дуже сильно дорожу своєю репутацією, а в політиці величезна багнюка. Я знаю багато депутатів Закарпатської обласної ради і бачу, що там відбувається. Система просто їсть людей, навіть тих, хто прийшов з хорошими помислами. Вони всі перетворюються на хохлів, як казав президент у відомому фільмі.

Я не зарікаюся, все може бути, але поки я щасливий у футбольній сфері. Коли я дивлюсь на те, що відбувається в Ужгороді, то хочеться щось поміняти на краще, але для цього потрібна велика і міцна команда однодумців.

Є багато проблем. Ужгород – це маленьке компактне місто, і з нього можна було б зробити Монако з нашим бюджетом. Слава Богу, Ужгород ще не бомбили окупанти, але в місті є такі райони, на які дивишся і думаєш, що вони від ракет постраждали.

Ужгород прихистив багато біженців, які залишили тут багато грошей, але, на жаль, я не бачу, щоб місто змінювалось. Якщо Львів, Мукачеве змінилися на краще, то Ужгород відстав у розвитку" – цитує Кополовця Український футбол.

Нагадаємо, за свою футбольну кар'єру Михайло Кополовець встиг пограти у Закарпатті, Говерлі, Карпатах, Белшині, Айнхайті та Минаї. Повісив бутси на цвях у 2021-му. Нещодавно Мирон Маркевич запросив його до селекційного відділу Карпат.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця