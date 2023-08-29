Недавно 39-летний Кополовец стал помощником депутата Закарпатского областного совета Андрея Шекеты. Он будет работать безвозмездно, ведь законодательство Украины не предусматривает оплату труда за выполнение таких обязанностей.

Кополовец подался в политику и стал помощником депутата

"Как стал помощником депутата? Все очень просто. Мы знали друг друга давно, однажды были вместе на Востоке Украины с волонтерской миссией – гоняли туда машины. Андрей постоянно организовывает спортивные мероприятия и говорил, что ему нужны консультации. Мы разговорились и он попросил меня посещать некоторые мероприятия. Я согласился, это было где-то три-четыре месяца назад.

Недавно мы встретились в Ужгороде, выпили кофе и он говорит: "Я хочу, чтобы уже была конкретика", и предложил мне официально стать его помощником. Я согласился. Буду работать на добровольных началах. У меня нет политических амбиций! Так и напишите. Пока что…

Я очень сильно дорожу своей репутацией, а в политике огромная грязь. Я знаю многих депутатов Закарпатского областного совета и вижу, что там происходит. Система просто ест людей, даже пришедших с хорошими помыслами. Они все превращаются в хохлов, как говорил президент в известном фильме.

Я не зарекаюсь, все может быть, но пока я счастлив в футбольной сфере. Когда я смотрю на то, что происходит в Ужгороде, хочется что-то поменять к лучшему, но для этого нужна большая и крепкая команда единомышленников.

Есть много проблем. Ужгород – маленький компактный город, и из него можно было бы сделать Монако с нашим бюджетом. Слава Богу, Ужгород еще не бомбили оккупанты, но в городе есть такие районы, на которые смотришь и думаешь, что они от ракет пострадали.

Ужгород приютил многих беженцев, которые оставили здесь много денег, но, к сожалению, я не вижу, чтобы город менялся. Если Львов, Мукачево изменились к лучшему, то Ужгород отстал в развитии" – цитирует Кополовца Украинский футбол.

Напомним, за свою футбольную карьеру Михаил Кополовец успел поиграть в Закарпатье, Говерле, Карпатах, Белшине, Айнхайте и Минае. Повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. Недавно Мирон Маркевич пригласил его в селекционный отдел Карпат.

"Он ярко жил, сидел в баре в хлам, с девушками на коленях, бил свои Ferrari". Самые эпичные цитаты Михаила Кополовца