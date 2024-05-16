Скаути Зальцбурга стежили за 22-річним центрбеком у матчах єврокубків, стверджує журналіст Володимир Звєров.

Тренер Ліверпуля офіційно знайшов нову роботу і очолить постійного учасника ЛЧ

Раніше Батагова пов'язували з АЗ та Нью-Йорк Ред Буллз, але Зорю не влаштувала ставка у розмірі 2 млн євро. Луганці значно вище оцінюють захисника, який з молодіжною збірною України доходив до півфіналу Євро-2023. Найближчого літа для Батагова буде нова "вітрина" – футбольний турнір Олімпіади.

Додамо, що Зальцбург виграв 10 поспіль чемпіонатів Австрії, але нинішній сезон складається для клубу слабко. Наступним тренером "биків" стане Пеп Лейндерс, який був правою рукою Юргена Клоппа у Ліверпулі.

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