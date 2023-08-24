Колишній півзахисник Карпат, Закарпаття та низки інших клубів Михайло Кополовець шукає себе в різних сферах.

Депутат Закарпатської обласної ради Андрій Шекета повідомив, що іменитий футболіст став його новим помічником.

"Ми з Михайлом були знайомі давно, ближче познайомилися під час наших волонтерських поїздок на схід. Він мені допомагатиме й підказуватиме у певних моментах у спортивній сфері. Коли мені потрібно буде поставити питання саме спортсмену, а не бюрократу. Саме у цьому напрямку він мені буде корисний.

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Враховуючи те, що в мене донедавна був тільки один помічник з п'яти, то я вирішив запропонувати Михайлу роль помічника", – пояснив Шекета у коментарі Суспільному. Також він нагадав, що помічники депутатів обласної ради, як і самі депутати обласної ради, працюють на громадських засадах.

Нагадаємо, за свою кар'єру 39-річний Кополовець встиг пограти у Закарпатті, Говерлі, Карпатах, Белшині, Айнхайті та Минаї. Повісив бутси на цвях у 2021-му. Нещодавно Мирон Маркевич запросив Михайла до селекційного відділу Карпат.

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