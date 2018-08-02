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Лунін став частиною нового явища в Реалі – 6 "дітей", які наближають майбутнє і міняють трансферний вектор

13:40 2914 Читать на русском
Лунін став частиною нового явища в Реалі – 6 "дітей", які наближають майбутнє і міняють трансферний вектор
Андрій Лунін – майбутнє Реал Мадрид
Тарас Котів Тарас Котів

Український голкіпер Андрій Лунін став частиною такого собі секстету майбутнього, який уже зараз доводить, що гідний виступати за Реал Мадрид.

Baby Madrid – нове явище в "королівському" клубі. Цим терміном провідна іспанська газета Marca охрестила склад команди Хулена Лопетегі в матчі Міжнародного кубка чемпіонів проти Манчестер Юнайтед. Цей дитячий Реал "народився" на полі Hard Rock Stadium, що є досить символічно, позаяк подібні зміни у клубі Флорентіно Переса є дещо хардкорними. Новий проект Мадрида з Луніним і без Кріштіану Роналду у складі не є чимсь випадковим і нетривким. Клуб робить ставку на молодь і розраховує на те, що ці хлопці під керівництвом екс-наставника збірної Іспанії зроблять якісний крок вперед.

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У кабінетах на Сантьяго Бернабеу вірять, що саме цей склад в майбутньому стане хребтом нової чемпіонської команди. Поки мадридці чекають на повернення гравців, які надовго затримались на Чемпіонаті світу (Марсело, Каземіро, Модріч, Ковачіч, Варан), нинішній колектив дихає талантом, надією і неймовірною молодістю.

Найбільші надії Marca покладає на 18-річного Вінісіуса Жуніора. Уже в дебютному матчі проти МЮ бразильський вінгер показав дещицю своїх головних талантів: швидкості та дриблінгу. Шанс на прем'єру отримали також 19-річний Андрій Лунін та 22-річний Альваро Одріосола.

Українця та іспанця видання характеризує виключно компліментами: "Обидва показали у своїх попередніх клубах непересічні талант і навички. Саме тому Реал вирішив на них поставити, незважаючи на невеликий досвід на найвищому рівні".

Мартіну Едегору уже 19 – формально він гравець мадридського клубу не один рік, але саме зараз може отримати свій найбільший шанс. Лопетегі є великим фанатом таланту норвезького атакувального півзахисника і зробить все можливе, аби розкрити його по максимуму та надати важливу роль в найближчому сезоні.

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З великим запалом нарешті стартує в рідному клубі Рауль де Томас. Хлопцю в жовтні виповниться 24, але тільки зараз він отримає свій шанс – після довгих 3-х років по орендах у командах Сегунди. Вишенька на цьому свіженькому торті – 21-річний Дані Себальйос, який майже не отримував шансів від Зідана, однак тепер повинен повернутись на свій високий рівень гри часів Бетіса.

Ця шістка утворює своєрідний Baby Madrid, в який боси "вершкових" дуже вірять. Лунін і компанія є аргументом для Реала в тому, щоб утриматись від будь-яких божевільних кроків на трансферному ринку. До прикладу, не буде ніякої трагедії, якщо до 9 серпня, а значить і цього року взагалі, не придбають воротаря Челсі Тібо Куртуа. Лопетегі перед матчем проти Манчестер Юнайтед боявся повного фіаско – розгромної поразки на фоні великих нагрузок і слабкого ігрового тонусу. Та ця команда показала себе дуже гідно.

Реал Мадрид, Андрій Лунін, Вінісіус, Baby Madrid

"Ми не можемо блокувати розвиток молодих гравців", – пояснює керівництво "королів". Це дещо засмучує фанатів, які звикли до галактичних трансферів. Можливо, це просто така собі димова завіса. Однак у першому спарингу міжсезоння омолоджений Реал Мадрид з цими талантами довів, що має право на існування. У них варто вірити та давати шанси, переконаний іспанський ЗМІ.

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