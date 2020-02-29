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"С такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5", – Вацко о матче СК Днепр-1 – Динамо

06:00 392 Читати українською
"С такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5", – Вацко о матче СК Днепр-1 – Динамо
Екатерина Монзуль / фото из открытых источников

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко резко прокомментировал арбитраж в поединке 20-го тура УПЛ СК Днепр-1 - Динамо.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Монзуль по крайней мере последовательна. Но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

В замедлении много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле", – прокомментировал Вацко удаления Полевого в своем твиттере.

Напомним, СК Днепр-1 переиграл Динамо (3:1) благодаря хет-трику Супряги, а Екатерина Монзуль приняла целый ряд противоречивых решений с помощью VAR.

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Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR) Виктор Вацко Екатерина Монзуль Арбитры
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