"С такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5", – Вацко о матче СК Днепр-1 – Динамо

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко резко прокомментировал арбитраж в поединке 20-го тура УПЛ СК Днепр-1 - Динамо.

"Монзуль по крайней мере последовательна. Но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

В замедлении много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле", – прокомментировал Вацко удаления Полевого в своем твиттере.

Напомним, СК Днепр-1 переиграл Динамо (3:1) благодаря хет-трику Супряги, а Екатерина Монзуль приняла целый ряд противоречивых решений с помощью VAR.

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