"Минулого тижня команда була під навантаженнями. Ми провели дві товариські гри. Для нас це були дуже інформативні поєдинки. Цей тренувальний тиждень ми присвячуємо підготовці до гри з київським Динамо.

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Наполегливо працюємо й налаштовуємося на дуже важке протистояння. Будемо намагатися грати у свій футбол, але, звісно, вивчаємо стиль гри суперника. З приходом Мірчі Луческу гра киян дещо змінилася. З’явилося дуже багато молодих футболістів, які демонструють силовий футбол. Також в розпорядженні наставника Динамо є швидкісні та досвідчені гравці, тому нам буде дуже важко грати проти них.

Дуже важливо, щоб гра була з вболівальниками, адже їхня підтримка є надзвичайно важливим фактором для нас. Ніхто не знає, як складеться гра", – цитує Івана Федика офіційний сайт клубу.

Зауважимо, вже у суботу, 17 жовтня, Рух зіграє з Динамо в рамках 6-го туру УПЛ. Початок о 17:00.

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