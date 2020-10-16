"На прошлой неделе команда была под нагрузками. Мы провели две товарищеские игры. Для нас это были очень информативные поединки. Эту тренировочную неделю мы посвящаем подготовке к игре с киевским Динамо.

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Упорно работаем и настраиваемся на очень тяжелое противостояние. Будем стараться играть в свой футбол, но, конечно, изучаем стиль игры соперника. С приходом Мирчи Луческу игра киевлян несколько изменилась. Появилось очень много молодых футболистов, которые демонстрируют силовой футбол. Также в распоряжении наставника Динамо есть скоростные и опытные игроки, поэтому нам будет очень тяжело играть против них.

Очень важно, чтобы игра была с болельщиками, ведь их поддержка является чрезвычайно важным фактором для нас. Никто не знает, как сложится игра", – цитирует Ивана Федыка официальный сайт клуба.

Заметим, уже в субботу, 17 октября, Рух сыграет с Динамо в рамках 6-го тура УПЛ. Начало в 17:00.

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