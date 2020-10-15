"Вважаю, що дивувати нашого суперника нам не потрібно. Ми повинні вийти на поле та грати із самовіддачею. Також ми маємо додавати у якості гри.

Рух заманює вболівальників на матчі безкоштовними стрижками

Зрозуміло, що Динамо – це хороший суперник. Проти них важко грати. Все ж поєдинок із Шахтарем продемонстрував, що ми можемо забирати залікові пункти в класних команд. Готуємося до гри в звичному режимі. Думаємо про те, щоб гідно виступити проти Динамо та здобути очки.

Якщо проаналізувати мою кар’єру, то зараз кожен матч є особливим для мене. Я не вперше гратиму проти своєї колишньої команди. Я професійно ставлюся до своєї справи і мені немає значення, проти кого я граю. Просто потрібно якісно виконувати свою роботу. Після матчів за збірну динамівці точно не будуть втомленими. Вони будуть в тонусі", – цитує слова Валерія Федорчука офіційний сайт клубу.

Зауважимо, вже у суботу, 17 жовтня Рух зіграє з Динамо в рамках 6-го туру УПЛ. Початок о 17:00.

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