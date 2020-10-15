"Дивувати Динамо не потрібно": Федорчук – про прийдешній поєдинок Руха в УПЛ
Півзахисник Руха Валерій Федорчук прокоментував настрій команди перед непростим матчем проти Динамо.
"Вважаю, що дивувати нашого суперника нам не потрібно. Ми повинні вийти на поле та грати із самовіддачею. Також ми маємо додавати у якості гри.
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Зрозуміло, що Динамо – це хороший суперник. Проти них важко грати. Все ж поєдинок із Шахтарем продемонстрував, що ми можемо забирати залікові пункти в класних команд. Готуємося до гри в звичному режимі. Думаємо про те, щоб гідно виступити проти Динамо та здобути очки.
Якщо проаналізувати мою кар’єру, то зараз кожен матч є особливим для мене. Я не вперше гратиму проти своєї колишньої команди. Я професійно ставлюся до своєї справи і мені немає значення, проти кого я граю. Просто потрібно якісно виконувати свою роботу. Після матчів за збірну динамівці точно не будуть втомленими. Вони будуть в тонусі", – цитує слова Валерія Федорчука офіційний сайт клубу.
Зауважимо, вже у суботу, 17 жовтня Рух зіграє з Динамо в рамках 6-го туру УПЛ. Початок о 17:00.
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