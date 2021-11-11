"Дуже сподобалось, як грала моя команда. Я всім задоволений, але це його величність футбол, тим він і прекрасний. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Було багато невикористаних моментів, але я залишився задоволений командою і грою.

Я людина досвідчена і ніколи не скажу – нам не щастить. Такого немає. Це суто технічна майстерність футболістів, от і все. Я задоволений тим, як хлопці грали в цій схемі. Я ще не прочитана книга, як часом кажуть про жінок. Я повинен шукати, мінятися, у мене не було часу і контрольних матчів. Зараз мені сподобалось, рухаємось далі. Я нікого ніколи не заплутую. Зараз це нереально, якщо чесно. Всі дивляться ігри, читають, зараз все доступно в Інтернеті. Нікого не заплутаєш.

Україна – Болгарія – відео голів

Я задоволений всіма. Зінченко не грав, тому провів весь матч. З Ярмоленком те саме. У нас попереду 4 дні, все нормально. Заміни я планував заздалегідь, все обговорив зі штабом. Різник дебют заслужив. Я його привітав. Він заслужив, тому я пішов на такий крок. Треба було випустити польового, але людина гідна.

Звичайно, я хочу, щоб у Боснії була реалізація. Мрію про позитивний результат, але все вирішить його величність футбол. Хлопці зроблять все можливе для перемоги. Результат цього матчу ніякого негативу не несе. Я дуже задоволений, а те, що не забили... Як кажуть – дай Бог, щоб залишили на Боснію", – резюмував Петраков у коментарі каналу "Футбол".

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало