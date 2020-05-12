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"З одними їм потрібно буде впертися, під інших лягти": Поворознюк звинуватив Агробізнес у бажанні заробити легкі гроші

12:42 710 Читать на русском
"З одними їм потрібно буде впертися, під інших лягти": Поворознюк звинуватив Агробізнес у бажанні заробити легкі гроші
Агробізнес – Інгулець / Фото з відкритих джерел

Скандальний власник Інгульця Олександр Поворознюк вимагає чесної боротьби за путівку в УПЛ.

"Чемпіонат потрібно дограти лише тим командам, які подали документи на атестацію в УПЛ. Це шість команд. Ми прекрасно розуміємо, чому тут хоче бути Агробізнес – вони просто прагнуть заробити грошей.

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Команда хоче брати участь без завдань. Вони не прагнуть у Вищу лігу, а хочуть просто грати. З одними їм потрібно буде впертися, під інших лягти і отримати за це гроші. Це буде неправильно. Я за те, щоб шість команд Першої ліги відіграли один круг, можна в одному місті, і чесно поборолися за путівку в УПЛ", – сказав Поворознюк у коментарі YouTube-каналу Інгульця.

Нагадаємо, на путівку в УПЛ претендують одразу чотири представники Першої ліги – Рух, Волинь, Минай та Інгулець. Президент Агробізнеса Олег Собуцький ще на початку березня заявив, що клуб з Волочиська не буде виступати в УПЛ, навіть якщо посяде одне з трьох перших місць у поточному розіграші Першої ліги, оскільки команда не має власного стадіону та інфраструктури.

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Теги
УПЛ Перша ліга футбольні фінанси Атестація клубів УПЛ Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк Агробізнес Агробізнес
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